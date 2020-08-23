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İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel ve heyelan yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 08:08 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 08:08
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Gece saatlerinde kente gelen Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından, merkeze bağlı Duroğlu beldesine geldi.

Aksu Deresi'nin taşması sonucu hasar oluşan belde merkezinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Halil Çetin ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Soylu, daha sonra Dereli ilçe merkezine hareket etti. Derenin taşması sonucu büyük hasar oluşan ilçede incelemelerde bulunan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemeleri sırasında Soylu'ya, Vali Enver Ünlü ve diğer ilgililer eşlik etti.

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