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İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

AA3 Mayıs 2022 Salı 23:06 - Güncelleme:
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Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel ile KIYAMDER'in Reyhanlı'da 2 yıl önce açılan merkezine geçti.

Burada Türk askeri kıyafetli çocuklar tarafından karşılanan Soylu, çocukların söylediği komando marşına eşlik etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Soylu, İdlib bölgesi ve Reyhanlı'daki ihtiyaç sahibi ailelere günlük 100 bin ekmek üretimi yapan fırın bölümünü de gezdi.

Dernek Başkanı Emin Demir'den çalışmaları hakkında bilgi alan Soylu, yardım faaliyetlerinden ötürü dernek çalışanlarına teşekkür edip çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Soylu ve beraberindekiler daha sonra geçirdiği kaza sonrası evinde istirahat eden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'ye evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve MHP İl Başkanı Murat Adal da hazır bulundu.

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