İçişleri Bakanı Soylu: Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin 180 personel alınacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.
BİN 380 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018 yılında PKK´ya yönelik operasyonlar sonucu 1292 sığınak ve barınak imha edilerek 1380 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
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