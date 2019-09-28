İçişleri Bakanı Soylu Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu.