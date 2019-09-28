İçişleri Bakanı Soylu Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu.
- AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettiler." ifadesine yer verildi.
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