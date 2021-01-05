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İçişleri Bakanı Soylu: Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için yayımladığı mesajda, 'Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek' dedi.

DHA05 Ocak 2021 Salı 11:01 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 11:01
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İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de 5 Ocak 2017'de, PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin 4'üncü yılında anma mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, 

"Bayraklaşan şehitler vardır. Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen. Fethi Sekin, bu millet için canını feda eden şehidimiz. Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek" dedi.

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