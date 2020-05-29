İçişleri Bakanı Soylu: “Son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandı”

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van’da 670 kilo Eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Van da 670 kilo EROİN!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 28, 2020
Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum..
Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz ��