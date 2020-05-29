İçişleri Bakanı Soylu: “Son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandı”

İHA 29 Mayıs 2020 Cuma 00:34 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 00:34

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van’da 670 kilo Eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz” ifadelerini kullandı.