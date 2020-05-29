İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8193
  • EURO
    7,5561
  • ALTIN
    376.708
  • BIST100
    105360
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanı Soylu: “Son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandı”
Güncel

İçişleri Bakanı Soylu: “Son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son 5 günde Van'da 670 kilo eroin yakalandığını açıkladı.

İHA29 Mayıs 2020 Cuma 00:34 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 00:34
ABONE OL

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van’da 670 kilo Eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planını jandarmanın dikkati engellendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.