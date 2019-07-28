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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı. Bu yıl, günümüz itibarıyla yakalanan düzensiz veya kaçak göçmen sayısı 165 bini geçmiş durumda. Bu şu demektir; bir operasyon yürütüyoruz, yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar.'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl 268 bin kaçak göçmen yakalandı. Bu yıl, günümüz itibarıyla yakalanan düzensiz veya kaçak göçmen sayısı 165 bini geçmiş durumda. Bu şu demektir; bir operasyon yürütüyoruz, yıl sonu itibarıyla bu 300 bini aşar." 

Saraçhane´de gerginlik

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