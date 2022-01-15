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İçişleri Bakanı Soylu'dan Koçarlı'ya ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın ziyareti öncesinde Koçarlı'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

IHA15 Ocak 2022 Cumartesi 00:46 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 00:46
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Toplu açılış törenleri kapsamında Aydın'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koçarlı'ya geldi.

Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte Koçarlı'da yapımı tamamlanan ve yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak olan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Müzedeki incelemelerin ardından ilçe merkezine geçen Bakan Soylu, vatandaşlar tarafından davul, zurna ile karşılandı. Vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile belediye hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında Bakan Soylu'ya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve birim amirleri eşlik etti.

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