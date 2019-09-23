İçişleri Bakanı Soylu: Emniyet'ten KHK'yla ihraç edilenlerin sayısı 33 bin İçişleri Bakanı Soylu: 'Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir.'