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İçişleri Bakanı Soylu: Yumruk atan şehit hısımıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla alakalı resmi bilgi verilmediğini belirten Bakan Soylu, yumruk atan kişinin şehit yakını olduğunu ve organize bir saldırı tespit edilemediğini söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama yaptı:
 
PKK'lı teröristlerce açılan ateş ve çıkan çatışma neticesinde şehit olan evlatlarımıza gani gani rahmetler diliyor, aileleri, yakınları ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Allah bizleri böyle bir acıyla tekrar imtihan etmesin. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve zayıflatmak isteyenlere de fırsat vermesin.
 
Devlet erkanına göre uygulamakta olduğumuz güvenlik önlemleri mevcuttur. İlave tedbirlerimiz söz konusu olmuştur.
 
Cenaze merasiminin güvenliğini sağlamak üzere Jandarma, ve Polis timlerinin yanı sıra 2 özel harekat timi de mevcuttur. 1 TOMA aracı, Ejder zırhlı araç ve 300 çevik kuvvet destek gönderilmiştir. Henüz namaz kılınmamışken sayın Mansur Yavaş alana gelmiştir. Orada köyden kadınlar tarafından kendisine kısmi bir protesto olmuştur.
 
Sonra Sayın Kılıçdaroğlu gelmiştir. kendisine sözlü protesto olmuştur. Ardından şehidimizin cenazesi töreni sonrasında arabaya konmuştur. Ardından sayın Kılıçdaroğlu'na önce sözlü, ardından kamera görüntülerinden de görüleceği üzere fiziki saldırı olmuştur. Ve güvenle ayrılması mümkün olmayacağı anlaşılması üzerine kendisi güvenli bir yere alınmış ve yoğunluğun azalması beklenmiştir. Oradaki arkadaşlarımızın genel değerlendirmeleri üzerine...
 
Milli Savunma Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız devreye girerek aynı mahiyette sakinleştirici açıklamalar yapıyor.
 
Hadise bu çerçevede gerçekleşiyor.
 
Dün yaşanan bu hadisedeki temel üzüntümüz şudur. Biz şehit cenazelerinde acımızı hep birlikte yaşayarak hafifletmeye çalışırız. İnancımız gereği alışkanlığımız da budur. Bu nedenle müftü ve imamlarımız özellikle slogan atılmaması hususunda her zaman katılımcılara tembihatta bulunurlar. Elbette siyasetçiler gerek şehit cenazelerinde ya da başka ortamlarda tepkilerle karşılaşabilirler. Ancak burada tepkinin fiziki saldırıya dönüşmesi söz konusudur. Ve nereden bakarsanız bakın bizim bunu tasvip etmemiz mümkün değildir.
 
Ve adli ve idari soruşturma başlatılmış olup buna karışan 4 kişi savcılığa teslim edilmiştir. İl dışına çıkmış şehit yakını olan 1 kişi de getirilerek 5 kişi, ayrıca kadınların da olduğu 4 kişi ile birlikte toplamda 9 kişi savcılığa teslim edilmiştir.
 
Bu 9 kişinin tamamı Akkuzulu köyündendir. Zaten Cenazeye kimlerin katıldığı kameralarla sabit. Plaka tanıma sistemi de köye kurulmuştur. Gelen giden herkesin tespiti mümkün. Yani CHP ve bazı sosyal medya araçlarıyla bilgi kirliliğine neden olunduğu gibi dışarıdan kaynaklanan bir provokasyon olduğu doğru değildir. Bu isimlerin tamamı Akkuzulu sakinidir. Ve yumruk attığı görülen kişi de şehidin hısımıdır. Akrabasıdır.
 
Yani dünkü olayda Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerin büyük çoğunluğunun Çubuk ilçesi ve Akkuzulu köyü (mah.) sakini oldukları tespit edilmiştir. Geriye kalan görüntü, fotoğraflar da incelenmektedir. Şu ana kadarki tespitler ile bunun dışarıdan bir provokasyon olmadığı görülmüştür.

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