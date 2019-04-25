İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Küçükçekmece'deki cinsel saldırının faili yakalandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de yaşanan istismar vakası ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu 'Saldırının failinin yakalandığı bilgisi var.' dedi.