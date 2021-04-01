İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Asayiş hizmetlerinde memnuniyet yüzde 77.4 orana sahip

DHA 01 Nisan 2021 Perşembe 15:23 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:23

Bakan Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, 2020 yılında koronavirüs salgınına rağmen tüm asayiş olaylarına karşı başarılı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. TÜİK'in yaptığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın asayişle ilgili sonuçlarına paylaşan Bakan Soylu, "Bu araştırmada toplumumuzun birçok kesimine 'Siz Türkiye'de kamunun hizmetlerinden hangisinden daha çok memnunsunuz?' diye soruldu. 2020 yılı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda kamu hizmetlerinden memnuniyette asayiş hizmetleri yüzde 77,4 ile vatandaşımızın birinci sırada memnun olduğu hizmetlerdir. Bunun dünyanın başka ülkesinde; belki bu denli ölçekte ve memnuniyette görmek kolay değildir. Bu güveni, bu itimadı, bu memnuniyeti bundan sonraki yıllarda da birinci sırada tutmak, devlet ve vatandaş arasındaki güven bağını, memnuniyet bağını ve karşılıklı oluşan bu güçlü bağı ayakta tutmak bizim bundan sonraki en önemli hedefimizdir. Hem polis bölgesindeki asayiş hem jandarma bölgesindeki asayiş hizmetlerinde ortaya çıkan bu memnuniyet elbette bizim için bir gurur kaynağıdır" dedi.

'KADIN CİNAYETLERİ 2020'DE 267'YE GERİLEDİ'

Soylu, Türkiye'de kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısının 2019'da 336 iken bu sayısının 2020'de 267'ye gerilediğini söyleyerek, "2019-2020 yılları arasında çocuğun cinsel istismarı olayları yüzde 29.6 azaldı. Cinsel taciz yüzde 11.8 azaldı. Cinsel saldırı yüzde 9.7 azalmış oldu. Bu 3 suçta azalma halen devam ediyor. Demek ki attığımız adımların, kamuoyunu doğru bilgilendirmemizin, sahaya doğru basmamızın ve alana güven vermemizin sonuçlarını yavaş yavaş alıyoruz. Ancak tüm bu kıyaslamalarda hepsinin işaret ettiği sonuç şudur ki; suçlara karşı insanları koruyan, kişi başına düşen milli gelirin miktarı, gayrisafi milli hasılanın büyüklüğü, batılı olması, gelişmiş ülke sınıfında olması veya herhangi bir uluslararası sözleşme değildir" ifadelerini kullandı.

'2020'DE ASAYİŞ OLAYLARI YÜZDE 2,8 AZALDI'

Türkiye'de 2020 yılı içinde toplam 2.3 milyon asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bu olaylarda güvenlik birimlerimizin aydınlatma yani faili tespit edip yakalama oranı yüzde 86.8 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılına göre 2020 yılında tüm asayiş olaylarında yüzde 2.8 azalış meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın huzuruna doğrudan temas eden evden hırsızlık olaylarının günlük ortalamasında 2019-2020 yılları arasında ülke genelinde yüzde 8, İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 45, İzmir'de yüzde 12 azalış yaşanmıştır. Bu başlığa daha uzun vadede bakacak olursak 2017 ortalamamız günlük 282 iken 2020 sonu itibarıyla 158 sayısına ulaşılmıştır" dedi.