Bakan Soylu: Demiri eritecek yürekleri var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da HDP il binası önünde 'evlat nöbeti' tutan anneleri ziyaret etti. Soylu anneler için, 'Demiri eritecek yürekleri var.' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da HDP il binası önünde 'evlat nöbeti' tutan anneleri ziyaret etti. Soylu anneler için, ''Demiri eritecek yürekleri var.'' dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.