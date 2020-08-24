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  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Giresun'daki sel) Can kaybımız 8 oldu
Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Giresun'daki sel) Can kaybımız 8 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu.'

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:04 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:04
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