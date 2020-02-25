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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı: Eyvallah Rıza Baba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesini Twitter hesabından 'Eyvallah Rıza Baba' diyerek paylaştı.

HABERİN
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25 Şubat 2020 Salı09:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:53

Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar adlı dizideki bekçi ve polisler arsında yaşanan küçük bir tartışmanın olduğu sahne tepki çekmişti.

Arka Sokaklar dizisi bu tepkilerin ardından Emniyet mensuplarının arasındaki bağa dikkat çeken adeta özür niteliğindeki bir sahne ile ekranlara geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Arka Sokaklar dizisindeki bekçi ve polisler arasındaki yeni çekilen bu sahneyi "Eyvallah Rıza Baba" yorumuyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı sahne sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

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