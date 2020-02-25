25 Şubat 2020 Salı09:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:53

Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar adlı dizideki bekçi ve polisler arsında yaşanan küçük bir tartışmanın olduğu sahne tepki çekmişti.

Arka Sokaklar dizisi bu tepkilerin ardından Emniyet mensuplarının arasındaki bağa dikkat çeken adeta özür niteliğindeki bir sahne ile ekranlara geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Arka Sokaklar dizisindeki bekçi ve polisler arasındaki yeni çekilen bu sahneyi "Eyvallah Rıza Baba" yorumuyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı sahne sosyal medyada oldukça ilgi çekti.