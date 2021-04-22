İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

DHA 22 Nisan 2021 Perşembe 15:17 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:17

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, açıklamasında, "Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar. Biri güya insan haklarından sorumlu milletvekili, yalancı, diğeri de benim 'at sineğim' yalancı. Ayrıca gizleyemedikleri polis düşmanlığını ortaya koymak için, güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar. Bu apaçık bir yalandır. Bunlar da arlanmaz yalancıdır. Biz, onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız. 13 Şubat-19 Mart 2021 (İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken) 34 kadın hayatını kaybetti. 19 Mart-22 Nisan 2021 (İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra) 25 kadın hayatını kaybetti. Yüzde 26 azalış. CHP'nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de, yalancıların ağına düşmesidir. Ne diyeyim, kendi düşen ağlamaz" dedi.