İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. 3 bin 744'ü tutuklandı. Bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz"

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:

❌GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE yönelik düzenlenen operasyonlarda,

1️⃣0️⃣. 4️⃣8️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.

3️⃣. 7️⃣4️⃣4️⃣'ü tutuklandı.

1️⃣. 4️⃣7️⃣9️⃣'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da... pic.twitter.com/ifb0aSAQUG — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2024