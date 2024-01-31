İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. 3 bin 744'ü tutuklandı. Bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz"
1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2024
❌GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE yönelik düzenlenen operasyonlarda,
1️⃣0️⃣. 4️⃣8️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.
3️⃣. 7️⃣4️⃣4️⃣'ü tutuklandı.
1️⃣. 4️⃣7️⃣9️⃣'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da... pic.twitter.com/ifb0aSAQUG