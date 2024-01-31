İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,363
  • EURO
    32,8928
  • ALTIN
    1985.1
  • BIST100
    8474.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 bin 744 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 bin 744 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. 3 bin 744'ü tutuklandı. Bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz”

31 Ocak 2024 Çarşamba 08:14 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 bin 744 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. 3 bin 744'ü tutuklandı. Bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz"

  • İçişleri Bakanı Yerlikaya
  • Göçmen kaçakçılığı
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.