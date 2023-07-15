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İçişleri Bakanı Yerlikaya ''Cennet Vatan'' belgeselini paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı yerleşkesinde şehit olan polislerin hatıralarını yaşatmak için hazırlanan 'Cennet Vatan' belgeselini paylaştı.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 15:47 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya ''Cennet Vatan'' belgeselini paylaştı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Cennet Vatan" belgeseline yer vererek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"O hain darbe girişiminde, o zifiri gecede yağmur gibi yağan kurşunlara karşı babalar evlatlarının önüne siper oldular. Analar, sokak sokak köylerini, ilçelerini, şehirlerini savundular. Ve 15 Temmuz'da nice kahramanlık destanı yazıldı Türkiye'mizin dört bir yanında. O gece, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda görevli 51 kahramanımız şehit oldu. Cennet Yiğit, o kahramanlardan sadece biriydi. Nişanlıydı. Anne olmaktı belki de hayali. Ama ... Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. İşte 51 şehidimizin aziz hatıraları için hazırladığımız duygu yüklü Cennet Vatan belgeselimiz."

Belgeselde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarınca bombalanan Özel Harekat Başkanlığı'nda şehit olan polislerden Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, babası Yahya Kemal, annesi Huriye ve ablası Emine Yiğit'in ağzından anlatıldı.

Yiğit ailesinin üyeleri, şehit polisle hatıralarını aktarırken ona duydukları özlemi de dile getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların isimleriyle anıldığı belgeselin sonunda, "Her biri Türkiye Yüzyılı kahramanı olan 15 Temmuz şehitlerimizi kutsal vatan toprağımız ve ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna fedayı can eyleyen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad, makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize şükranlarımızla." ifadelerine yer verildi.

  • İçişleri Bakanı Yerlikaya
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