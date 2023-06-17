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İçişleri Bakanı Yerlikaya depremzedelerle buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan geçici konteyner çarşı ve kentlerde depremzedelerle buluştu.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya depremzedelerle buluştu
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Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçici konteyner çarşısını gezen Yerlikaya, buradaki esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Çarşıdaki çocuklara oyuncak dağıtan Yerlikaya, esnafla çay içti ve fotoğraf çektirdi.

Bakan Yerlikaya, daha sonra Battalgazi ilçesindeki Teknokent konteyner kenti ziyaret ederek burada kalan depremzedelerle de bir süre sohbet etti.

Bakan Yerlikaya, en kısa sürede konteynerlere klima takılacağını ve depremzedelere alışveriş kartı verileceğini kaydetti.

Yerlikaya'ya Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.

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