  • İçişleri Bakanlığı: 1 Mayıs'ta İstanbul'da 575 kişi hakkında işlem başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: 1 Mayıs'ta İstanbul'da 575 kişi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülke genelinde 88 bin 2 güvenlik personelinin görev yaptığını, İstanbul'da 575 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 00:35
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, bu kapsamda 80 ilde, toplam 226 bin 410 vatandaşın katılımıyla 195 etkinliğin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülke genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 88 bin 2 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul ilimizde kanuna aykırı eylem girişiminde bulunan 575 şahıs hakkında da gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, en temel önceliğimizdir. Ülkemizin dört bir yanında, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürülmektedir. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.