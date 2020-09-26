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İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 09:47
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