İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

DHA 22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:47 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:08

İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 teröristin, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi" denildi.