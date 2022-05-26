İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına çeşitli pozisyon ve unvanlarda çalışmak üzere 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular yakın zamanda erişime açılacak. İşte, 3 bin 546 personel alımı için başvuru şartları

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvurularda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

İçişleri Bakanlığı; Kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli gibi pek çok alanda istihdam sağlayacak 3 bin 546 personel alımı yapacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular; Haziran ayının 17-21 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (5 katı aday arasına girip giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri, tarihi, saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl ve yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebilecek.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak. Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise 12 ilde oluşturulan Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.