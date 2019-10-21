Son dakika... İçişleri Bakanlığı: 3 ilde biri gri listede olan 7 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından, 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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