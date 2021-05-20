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İçişleri Bakanlığı: 3 terör örgütü mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK Terör Örgütü'nden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün, ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:33
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde @jandarma ve @EmniyetGM tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK Terör Örgütü'nden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün, ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükselmiş oldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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