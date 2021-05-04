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İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet' belgesi düzenlendi

İçişleri Bakanlığı: Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “çalışma izni muafiyet” belgesi düzenlenmiştir.

04 Mayıs 2021 Salı 16:51 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 16:51
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İçişleri Bakanlığı: Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 "çalışma izni muafiyet" belgesi düzenlenmiştir.

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