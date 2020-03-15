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Güncel

İçişleri Bakanlğı duyurdu: Eğlence merkezleri geçici olarak kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronovirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.

15 Mart 2020 Pazar 22:09 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 22:25
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile koronavirüs salgının Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede; Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. 

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