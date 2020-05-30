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Bakanlıktan yeni genelge! Şehir içi ve şehirler arası yolculuk kuralları belirlendi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:27 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:32
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Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.

Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

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