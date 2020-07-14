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İçişleri Bakanlığı açıkladı: ''Alişer'' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

5 sivilin şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenen 'Alişer' kod adlı terörist Osman Durmuş, Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

AA14 Temmuz 2020 Salı 17:00 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 17:00
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında çatışma çıktı.

Çatışmada, "Alişer" kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 piyade tüfeği) birlikte etkisiz hale getirildi.

Söz konusu teröristin, 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan bir sivil vatandaşın ve 17 Haziran'da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilen çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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