  • İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ayaş Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ayaş Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, CHP'lilerin sosyal medya üzerinden hedef aldığı Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilirken Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.

İHA28 Nisan 2026 Salı 10:09
Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında belediye basın görevlisinin Kaymakamlık tarafından tören alınana alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül, "Bismillahirrahmanirrahim" diye başlayan bir mesaj yayınlayarak, "Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemiştim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir, uzaylılar mı" diye tepki göstermişti.

Bu açıklamadan sonra CHP'lilerin linç girişiminde bulunduğu Kaymakam Eligül'ün paylaşımına Ankara Valiliği inceleme başlattı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan,"Ayaş kaymakamı , seni unuttuk sanma . TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız" diye Eligül'e tepki gösterdi. Sosyal medyada CHP'li hesapların linç girişiminde bulunduğu Eligül, hesabından Umut Akdoğan'a "Kes lan" diyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP'lilerin tepki gösterdiği Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında İçişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilirken Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.

  • Ayaş Kaymakamı
  • Sosyal Medya Hedeflama

