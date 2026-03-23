  • İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bayramda 31 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda toplam 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

AHMET RIDVAN AKBAŞ23 Mart 2026 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili boyunca meydana gelen toplam 2 bin 753 trafik kazasında 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kazalarda 4 bin 861 vatandaş ise yaralandı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, dört günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana gelmiştir.

Meydana gelen kazalarda; bayramı tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 vatandaşımız olmak üzere toplam 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı kazalarda 4 bin 861 vatandaşımız ise yaralandı.

2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramıtatili trafik verileri karşılaştırıldığında; vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetinetkisiyle ölümlü kaza sayısı 38'den 23'e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44'ten 31'e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi.

Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85'ten 2 bin 730'a, yaralı sayısı ise 5 bin 594'ten 4 bin 861'e gerilerken; günlük ortalama can kaybı 11'den 7,75'e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
