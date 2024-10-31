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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Esenyurt Belediyesi'ne görevlendirme

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkan vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

31 Ekim 2024 Perşembe 08:52 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Esenyurt Belediyesi'ne görevlendirme
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İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı.

Esenyurt Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." denildi.

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