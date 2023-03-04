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İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı: Bin 577 kişi sınır dışı edildi

Türkiye genelinde, 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde 1577 düzensiz göçmenin yakalandığı, 1510 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 21:52 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı: Bin 577 kişi sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde 407'si Afgan, 18'i Pakistanlı, 1152'si ise diğer uyruklardan 1577 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 458'i Afgan, 169'u Pakistanlı ve 883'ü diğer uyruklardan toplam 1510 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 2 Mart'a kadar ise 5 bin 946'sı Afgan, 1324'ü Pakistanlı ve 10 bin 969'u diğer uyruklardan 18 bin 239 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

24 Şubat-2 Mart tarihlerinde, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 4 bin 291 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 2 Mart'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 36 bin 760 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 3 bin 948'i Afgan, 2 bin 245'i Pakistanlı ve 9 bin 11'i diğer uyruklardan olmak üzere 15 bin 204 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 909 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

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