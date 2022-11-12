İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı: Binlerce göçmen sınır dışı edildi

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1671'i Afganistan, 123'ü Pakistan uyruklu toplam 4 bin 483 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1098'i Afganistan, 408'i Pakistan uyruklu toplam 2 bin 642 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-10 Kasım tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 57 bin 174'ü Afganistan, 11 bin 195'i Pakistan olmak üzere 101 bin 574'e ulaştı. 18 bin 773 yabancının sınır dışı işlemi ise sürüyor.

Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 bin 557 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 10 Kasım'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 248 bin 727 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde ise 5 bin 203'ü Afganistan, 4 bin 224'ü Pakistan olmak üzere 18 bin 773 düzensiz göçmen kalıyor.