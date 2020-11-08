İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Kasım 2020 Pazar / 22 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi
Güncel

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında, ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi.

DHA08 Kasım 2020 Pazar 13:15 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 13:34
ABONE OL

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında, ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi.

Bitlis’in Tatvan İlçesi kırsalındaki Çirik bölgesinde toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı bölgeyi kontrol altına aldı.

Bölgede yapılan incelemelerde, 138, 60, 80 cm ebatlarındaki çukurlar içerisine yerleştirilmiş, 6 adet teneke bulundu. Tenekelerde toplam (100 kg) mazot ile desteklenmiş, fünyeleri takılı patlamaya hazır halde amonyum nitrat maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı maddeler olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.