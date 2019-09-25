22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6923
  • 6,2326
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu" düzenlendi.
 
Bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
 
Bölgede operasyonlar devam ediyor. 

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Keşmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Keşmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı

'Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz'

'Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP-İP'in gizli IMF görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP-İP'in gizli IMF görüşmesine ilişkin açıklama

Çiftlik Bank Davası: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız

Çiftlik Bank Davası: Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte
 

POPÜLER HABERLER

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA