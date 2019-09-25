Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu" düzenlendi.
Bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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