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İçişleri Bakanlığı: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 13:48 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:51
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Genelgeye göre; düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak.

Düğün mekanlarının girişlerinde, ortak kullanım alanlarında ve masalarda el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak ve maske takılacak.

Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.

Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler tercih edilecek.

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