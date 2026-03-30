30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
  İçişleri Bakanlığı duyurdu: 140 bin lira ceza yazılacak, erteleme yok
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 140 bin lira ceza yazılacak, erteleme yok

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez, sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacağını belirterek, erteleme olmayacağı uyarısında bulundu.

İHA30 Mart 2026 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez, trafik kanunundaki düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kanuna aykırı kabul edilen plakaları değiştirme süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Öymez, şu ifadelere yer verdi:

"Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak. Erteleme yok. Hatalı da olsa TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirlenecek."
ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
