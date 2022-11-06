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Terörün kökü kurutulacak! 460 personel ile dev operasyon

İçişleri Bakanlığı, Van'da 460 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

6 Kasım 2022 Pazar 12:50 - Güncelleme:
Terörün kökü kurutulacak! 460 personel ile dev operasyon
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Bakanlık açıklamasında, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 460 personelin bulunduğu 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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