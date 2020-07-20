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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 'Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo operasyonu başlatıldı, bin 106 personel görev alıyor. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:15
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İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün söz konusu operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personelin görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen yıldırım operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

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