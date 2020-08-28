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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyonda yaralanan askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı ilinde devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

IHA28 Ağustos 2020 Cuma 07:26 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 07:26
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı ilinde devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemelerinin imhası sırasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Çetin AK ağır yaralanmıştır. Bölgeden helikopter ile alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiş, durumunun ciddi olması üzerine helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Jandarmamız Çetin AK’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun” denildi.

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