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Güncel

İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Öte yandan Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanması nedeniyle Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

23 Mart 2025 Pazar 16:54 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı
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Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU,

Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek,

Rüşvet Almak,

Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak,

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

2. İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK,

İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI

3. İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,

Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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