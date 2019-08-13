İçişleri Bakanlığı: Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Erzincan-Kemah ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
- DHA
Erzincan-Kemah ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Aynı bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.