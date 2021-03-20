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Güncel

İçişleri Bakanlığı GAMER'de Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimler değerlendirildi

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER), ülke genelindeki Nevruz etkinlikleri ve Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki tedbirlerle ilgili tematik denetimler ele alındı.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 14:42 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 14:43
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Değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren katıldı.

Toplantıda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Mersin, Malatya ve Diyarbakır'daki Nevruz etkinlikleri ile tematik denetimler değerlendirildi.

Ayrıca 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla da video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede kentlerdeki denetim ve tedbirlere ilişkin bilgi alındı.

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