İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2020 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3979
  • EURO
    9,0556
  • ALTIN
    446.503
  • BIST100
    1459.69
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İçişleri Bakanlığı: 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
Güncel

İçişleri Bakanlığı: 2 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 'İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

AA29 Aralık 2020 Salı 21:06 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 21:26
ABONE OL

 İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, "2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.