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İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, 'Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.' açıklamasında bulundu.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:55 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:22
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiğini, ikna çalışmaları sonucunda bir teröristin daha teslim olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde bir teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 117'ye yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olanların sayısının artarak devam edeceği kaydedildi.

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