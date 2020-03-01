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İçişleri Bakanlığı: 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldığını bildirdi.

AA01 Mart 2020 Pazar10:14 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 10:31

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bizzat Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının operasyonu arazide sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

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