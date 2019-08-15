İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı trafik kazası bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasında 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
- DHA
İçişleri Bakanlığı, 10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasında 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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