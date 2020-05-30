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İçişleri Bakanlığı'ndan restoran, kafe ve parklarla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili genelge yayımladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:37
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İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili genelge yayımladı.

Genelgeye göre, lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller 1 Haziran'dan itibaren saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri/tesisler 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.

1 Haziran'da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak.

Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (mangal yapmak hariç) 1 Haziran'da başlanacak.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak.

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