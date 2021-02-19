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Güncel

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu teslim oldu

İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA19 Şubat 2021 Cuma 10:05 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 10:16
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2017 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 28'e yükseldiği belirtildi.

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